РИАМО - 28 янв. Ресторан и клуб Birds на 84 этаже башни «Око» делового центра «Москва-Сити» признан самым высоким в Европе и попал в Книгу рекордов России, передает корреспондент РИАМО.

«Очень рад, что самое высокое заведение находится в России. Рекорд «Самый высокий ресторан и клуб в Европе над уровнем земли» с результатом 336 метров объявляю официально зафиксированным», - сказал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова пожелала ресторану и клубу завоевать мировую награду и стать точкой притяжения, что позволит достичь задач, стоящих в стратегии развития туризма.

«Невероятно приятно открывать нашу страну, наш город для туристов такими уникальными в своем роде площадками. Безусловно гастрономические изыски являются неотъемлемой частью путешествия любого гостя нашей страны», - отметила Лысенкова.

Ресторан и клуб Birds попал в один ряд со знаменитыми мировыми достопримечательностями, которые славятся своими панорамными видами. В частности, с баром 1-ALTITUDE в Сингапуре на высоте 282 метров в районе Raffles Place, Urban Delight в Сеуле на 81 уровне Lotte World Tower, а также нью-йоркским рестораном Le Bain на крыше Standart Hotel.

«На мой взгляд, гастрономия является основным туристическим триггером <...> Наша основная задача - сделать Москву гастрономическими центром для Европы и, может, даже всего мира. У нас больше 100 ресторанов по всей стране. <...> Моя основная задача — сделать мою страну лучшей в том, что умеет делать моя команда», - рассказал основатель проекта 354 Exclusive Height, ресторатор Алексей Васильчук.

По словам заместителя руководителя департамента торговли и услуг столицы Александра Иванова, Москва является крупнейшим гастрономическим кластером в России. В городе действует более 14 тысяч предприятий индустрии питания.

«Мы настроены на то, чтобы люди, живущие в разных частях Москвы и Подмосковья, имели возможность посещать самые разные объекты, не только на Красной площади. Любой может приехать в это заведение на общественном транспорте, в том числе на МЦК, отдохнуть здесь и вернуться домой, практически не выходя на улицу в эту сложную погоду», - прокомментировал Иванов.