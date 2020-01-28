РИАМО - 28 янв. В городском округе Егорьевск состоялось открытие двух новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в деревнях Подрядниково и Челохово, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

ФАПы будут обслуживать жителей деревень и соседних территорий. В общей сложности – более 500 человек, в том числе 67 детей.

«Недостаточно построить и оснастить ФАП медицинским оборудованием – важно изменить принцип работы медицинских работников в ФАПе, сориентировав их на активное выявление и предупреждение заболеваний и индивидуальный подход к каждому человеку», – подчеркнула министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, новые ФАПы позволят жителям сразу восьми населенных пунктов Егорьевска получать медпомощь недалеко от дома. Медобъекты оснащены необходимым оборудованием и готовы к приему пациентов.

В новых фельдшерско-акушерских пунктах будут вести прием медицинские специалисты. ФАПы построены по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Бюджет нацпроекта «Здравоохранение» превышает 1,7 триллиона рублей, он включает восемь федеральных проектов. Их цель – обеспечить увеличение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году. Для этого в стране совершенствуется медицинская инфраструктура, повышается качество и доступность медпомощи. Для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами проводится обучение и повышение квалификации врачей.

В Подмосковье в рамках нацпроекта «Здравоохранение» проектируются многопрофильная областная детская больница в Красногорске и новый корпус онкодиспансера в Балашихе. Кроме того, в медицинские учреждения региона поступит новое оборудование.