РИАМО - 28 янв. На территории Боткинской больницы появится пункт скорой помощи с вертолетной площадкой, его площадь составит 18 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение передать АНО «Развитие социальной инфраструктуры» участок площадью 0,7 гектара под строительство пункта скорой помощи. Участок находится в районе Беговой по адресу: 2-й Боткинский проезд, владение 5, отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Новый корпус скорой помощи будет расположен на территории Парка Боткинской больницы, он будет оборудован вертолетной площадкой. Площадь предполагаемого объекта строительства составит 18 тысяч квадратных метров», - сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Строить пункт скорой помощи будут в рамках программы «Развитие здравоохранения города Москвы».