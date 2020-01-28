РИАМО - 28 янв. В Москве мужчина перенервничал после нападения кота и случайно поджег повязку, которую наложили ему на руку врачи, молодой человек получил сильные ожоги, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Нападение кота произошло в ветклинике. Животное принесли туда неравнодушные люди, ему явно требовалась помощь. Однако кот яростно сопротивлялся и сильно поцарапал 23-летнего молодого человека, который помогал ветеринарам его держать. В итоге специалисты все же смогли в полном объеме оказать коту помощь, после чего принялись за раны волонтера.

«Полученные раны были обработаны, а на кисть была наложена повязка, обильно смоченная медицинским спиртом. Полученный эмоциональный стресс побудил молодого человека закурить, а далее случилось неожиданное – от пламени зажигалки вспыхнула пропитанная горючим спиртом повязка», — говорится в сообщении.

Молодому человеку помогли сбить пламя и снять повязку, однако он получил тяжелый ожог кисти. Волонтера доставили в ожоговый центр городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева.

Парню поставили диагноз ожог 2-3 степени правой кисти и предплечья 3% поверхности тела. Это значит, что сгорел не только кожный покров всей толщи, но и расположенные глубже ткани и структуры кисти. Такое поражение сулит значительную утрату функции кисти, тем более – правой, «рабочей» или даже полную потерю этой важнейшей части тела и, следовательно, тяжелую инвалидность.

В итоге три этапа хирургического лечения позволили избежать дальнейшей гибели тканей, сохранить жизнеспособные ткани и спасти кисть и ее функции. Пациенту удалось избежать инвалидности. Хирурги также провели профилактику бешенства, необходимую при контакте с бездомными животными.