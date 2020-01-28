РИАМО - 28 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о порядке предоставления в текущем году денежных выплат, приуроченных к дням воинской славы РФ, документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Производить в 2020 году лицам, указанным в приложении (для служебного пользования) к настоящему постановлению, денежные выплаты в размере 2,5 тысяч рублей каждая, приуроченные к дням воинской славы России: 23 февраля — День защитника Отечества, 9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год); 5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)», - говорится в документе.

Денежные выплаты будут производиться на основании заявлений, которые представляются в управделами губернатора и правительства Московской области не позднее 10 календарных дней до наступления дней воинской славы. Выплаты перечислят на лицевые счета получателей.

Ранее пресс-служба министерства социального развития Подмосковья сообщала, что в честь 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда проживающие в Московской области участники обороны города и блокадники получат единовременную выплату в размере 3 тысяч рублей.