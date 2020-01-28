РИАМО - 28 янв. В поселке Монино городского округа Щелково планируют ввести в эксплуатацию первый стадион для регби в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Несмотря на то, что в России регби по массовости на данный момент не сопоставим с футболом или хоккеем, в Московской области насчитывается достаточно большое количество почитателей этого вида спорта», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что подмосковные регбийные клубы являются одними из сильнейших в стране не только в мужском, но и в женском регби, а их игроки составляют костяк национальной сборной на международных турнирах.

Например, «ВВА-Подмосковье» из Монина является самым титулованным клубом российского регби, а женский «РГУТИС Подмосковье» в минувшем сезоне одержал победу во всех главных национальных турнирах страны.

4,5 тысячи квадратных метров составит общая площадь стадиона. Северная, западная и южная трибуны будут вмещать в общей сложности более 4 тысяч зрителей.

Также стадион будет оборудован системой освещения, электронным информационным табло. На территории спортивного комплекса предусмотрена парковка на 534 машино-места.

«Мы стараемся как развить потенциал нынешних игроков, так и привлечь в этот вид спорта новых. Открытие первого в регионе регбийного стадиона станет для этого хорошим подспорьем, так как он станет не только современной площадкой для тренировок спортсменов, но и комфортным местом для просмотра их матчей», - отметил Терюшков.