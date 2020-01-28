РИАМО - 28 янв. В 2020 году в столице планируют начать ремонт 57 объектов здравоохранения, а также отремонтировать 11 центров «Мои документы», объекты правоохранительных органов и другие здания нежилого фонда, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В 2011 – 2019 годах в Москве в рамках программы «Безопасный город» отремонтировали, благоустроили и привели в соответствие со стандартами 208 объектов правоохранительных органов (районные отделы внутренних дел, здания СК РФ, объекты внутренних войск, спорткомплексы и хоккейные площадки, жилые дома). В 2019 году отремонтировали восемь таких объектов. В этом году планируют провести работы на 22 объектах.

«В 2019 году была реализована масштабная программа капитального ремонта и благоустройства центров государственных услуг «Мои документы» – проведен капитальный ремонт шести центров и текущий ремонт 102 центров. На 2020 год запланирован капитальный ремонт 11 центров «Мои документы», включая создание еще одного флагманского центра», — говорится в сообщении.

В прошлом году завершили ремонт 10 объектов нежилого фонда. В 2020 году планируют капитально отремонтировать 12 различных объектов и два здания ЗАГС.

В 2020 году также начнут капитальный ремонт 50 поликлиник, двух корпусов центра паллиативной помощи, пяти корпусов Боткинской больницы.