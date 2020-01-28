РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Жители Подольска смогут проконсультироваться об организации дополнительного питания в школах по телефону горячей линии Роспотребнадзора с 17 февраля, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проведут горячую линию по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты). Проконсультироваться можно будет с 17 февраля по 2 марта с 9:00 до 18:00 по телефону горячей линии: 8(800)222-13-60 или по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8(800)555-49-43», - говорится в сообщении.

Консультацию будут проводить по следующим вопросам: разрешенные к реализации продукты; рекомендации по наполнению; роль администрации школы в организации дополнительного питания; соблюдение принципов здорового питания через вендинговые аппараты.

Также другие интересующие вопросы жители округа могут задать специалистам отдела гигиены детей и подростков по телефону: 8(496)764-27-96 с 10:00 до 17:00.