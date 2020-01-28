РИАМО - 28 янв. В Московском метрополитене 18 тоннелепроходческих комплексов используются для работы на четырех линиях, 12 из них прокладывают тоннели на Большой кольцевой линии, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящее время на проходке тоннелей Московского метрополитена работают 18 тоннелепроходческих комплексов», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что всего в столице при строительстве метро используется более 30 тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК), из них в работе сейчас находятся 18 комплексов, 12 из которых на Большой кольцевой линии, на Люблинско-Дмитровской линии – один ТПМК, на Калининско-Солнцевской – два ТПМК, на Коммунарской – три ТПМК.

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 января дал старт проходке десятиметровым щитом двухпутного перегонного тоннеля от станции «Текстильщики» до станции «Печатники» на восточном участке Большого кольца метро, протяженность которого 11,5 километра. Его достроят в 2022 году.

В дальнейшем планируется проходка еще трех двухпутных перегонных тоннелей на Большом кольце: в ближайшее время — от станции «Мневники» в направлении «Кунцевской» и от «Кунцевской» до «Давыдкова», а весной – от станции «Кленовый бульвар» в сторону станции «Нагатинский затон».