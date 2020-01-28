РИАМО - 28 янв. В Москве в 2020 году планируют продолжить реализацию программы по развитию светоцветовой среды и установить более 20 тысяч опор освещения, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Начиная с 2011 года в Москве реализуется программа по развитию светоцветовой среды города – создан индивидуальный стиль московской подсветки. За эти годы в городе было установлено свыше 226 тысяч новых опор наружного освещения. Количество осветительных приборов увеличилось более чем в 1,5 раза и достигло 625 тысяч», - говорится в сообщении.

Новые опоры освещения в 2020 году появятся во дворах мегаполиса, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов.

Также в этом году планируется устроить архитектурно-художественную подсветку 66 объектов. Среди них Третьяковская галерея, задние МГУ имени Ломоносова на Моховой улице, Савеловский вокзала и Храм Вознесения в Коломенском парке.