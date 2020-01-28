РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 янв. Управляющая компания «ЖКХ-онлайн» установила пандус между первым и вторым этажами в подъезде дома №9 по улице Пионерская в подмосковном Красногорске, где проживает инвалид-колясочник, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Сегодня (28 января – ред.) в одном из подъездов дома №9 по улице Пионерская управляющая компания «ЖКХ-Онлайн» установила пандус. Конструкция, расположенная между первым и вторым этажом, позволит жительнице дома – инвалиду-колясочнику чаще бывать на улице», – говорится в сообщении.

С просьбой установить пандус женщина, живущая на втором этаже, обратилась в управляющую компанию 17 января текущего года.

«У жительницы мы были, замерили коляску, прокатили по макету, все подошло, заключили договор с подрядной организацией специализированной, которая имеет лицензию на установку данного пандуса, и сегодня установили», – отметил исполнительный директор УК «ЖКХ-Онлайн» Александр Маркин.

Для остальных жителей подъезда пандус не создаст неудобств, поскольку конструкция откидная – после проезда коляски убирается к стене.