РИАМО - 28 янв. На станции метро «Савеловская» на рельсы упала женщина, с пострадавшей работают медики, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Это произошло около 15:00. С платформы на жесткий путь в отсутствие электропоезда упала женщина. Сотрудниками полиции был вызван наряд скорой помощи. Женщина пострадала, но жива», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшую осматривают медики. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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