РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 янв. Жилой дом на 452 квартиры в городском округе Мытищи ввели в эксплуатацию раньше срока, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Гранель».

«ГК «Гранель» досрочно получила разрешение на ввод в эксплуатацию 14-секционного шестиэтажного корпуса 12 в жилом комплексе «Императорские Мытищи», который расположен рядом с Пироговским водохранилищем в 7 километрах от МКАД. Жилой дом введен с опережением – согласно проектной документации, ввод дома в эксплуатацию был запланирован на начало июля 2020 года», – отмечается в материале.

Корпус 12 представляет собой 14-секционный шестиэтажный жилой дом общей площадью 25 977,8 квадратных метров с квартирами со вторым светом. В линейке предложения представлено 452 квартиры: квартиры-студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. На момент ввода в эксплуатацию все квартиры были распроданы.

ГК «Гранель» — это одна из крупнейших девелоперских компаний Российской Федерации, которая более 27 лет работает на российском рынке. С начала своей деятельности компания ввела в эксплуатацию более 1,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, обеспечив квартирами более 30 тысяч российских семей. Портфель проектов ГК «Гранель» составляет 4,5 миллиона квадратных метров и включает в себя малоэтажные и многоэтажные жилые комплексы, полностью обеспеченные всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.