РИАМО - 28 янв. В столице подготовили все необходимое для борьбы с коронавирусом, город располагает достаточным количеством мощностей в инфекционных стационарах, медицинские работники также обеспечены всем необходимым, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы все сейчас следим за новостями из Китая, где идет борьба с новым коронавирусом. Москва является одним из крупнейших мегаполисов мира – ежедневно к нам приезжает огромное количество людей, в том числе из Китая. Хочу подчеркнуть, что в Москве не подтвердилось ни одного случая этого заболевания», — сказала Ракова.

Она уточнила, что в других странах, где зафиксировали случаи заболевания из-за коронавируса, заболели исключительно граждане Китая. В Москве приняли все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Город работает совместно с управлением Роспотребнадзора по Москве: в столице проводят мероприятия по эпидемиологическому контролю, усилили дезинфекционный режим в местах проведения массовых мероприятий, в общественном транспорте, гостиницах, на рынках.

Заммэра добавила, что совместно с комитетом по туризму был подготовлен список отелей и туркомпаний, которые смогут предоставить оперативную информацию о китайских туристах. Были также сформированы мобильные медбригады, которые проведут дополнительный контроль, будут замерять температуру постояльцев отелей.

Сейчас скорая помощь работает в штатном режиме, оперативно реагирует на вызовы в связи с повышением температуры и подозрением на ОРВИ. Особое внимание уделяется тем заболевшим, кто в течение последних двух недель был в Китае или контактировал с теми, кто оттуда приехал.

«На сегодняшний день в Москве с возможным подозрением на коронавирус было проведено тестирование 11 человек – ни у кого это заболевание не подтвердилось. Все тесты отрицательны», — рассказала Ракова.

Она подчеркнула, что у Москвы есть достаточное количество мощностей в инфекционных стационарах. Был сформирован достаточный запас необходимых расходных материалов для отбора проб, противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, специального медицинского оборудования.

Медиков обеспечили респираторами, ручными дозаторами дезинфекционных средств, защитными костюмами, переносными обеззараживающими устройствами, масками.

Ракова заключила, что власти Москвы будут мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры. Оперативный штаб будет каждый день публиковать сводку о ситуации.

По последним данным, в мире из-за нового китайского коронавируса умерли порядка 100 человек. Заражены вирусом около 4,5 тысяч человек.