РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 янв. В Красногорске запустили информационный проект «Герои нашего Красногорья», в рамках которого создадут видеоархив воспоминаний участников Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В рамках проекта мы поговорим с каждым ветераном, кто по состоянию здоровья сможет это сделать, и обязательно это будем показывать на нашем красногорском телевидении и в соцсетях», – сказала глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Она отметила, что память о великих страницах истории страны необходимо передавать последующим поколениям.

«Более 16 тысяч человек ушли на фронт из Красногорска. Сейчас в округе проживает всего несколько десятков ветеранов», – добавляется в материале.

Записывать воспоминания будут волонтеры. Помочь им может каждый житель округа.

«Организаторы акции – администрация горокруга Красногорск и Молодежный центр – ждут фотографии, видео и подлинные истории ваших близких и родных, связанные с годами Великой Отечественной войны. Главное условие – жизнь участников проекта должна быть связана с Красногорском», – говорится в сообщении.

Материалы можно присылать на почту: geroykrasnogorska@bk.ru или в директ аккаунта @geroy_krasnogorska в социальной сети Instagram.