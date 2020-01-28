РИАМО - 28 янв. На Курском направлении Московской железной дороги с 3 февраля по рабочим дням начнут курсировать дополнительные пригородные поезда на участках Серпухов – Царицыно и Львовская – Царицыно, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
«За счет увеличения количества рейсов будут созданы дополнительные пассажирские места», - говорится в сообщении.
Дополнительные поезда со станции Серпухов до станции Царицыно будут отправляться по рабочим дням в 6:37 - электропоезд №6162Р - и в 16:01 – поезд №6192, кроме пятницы.
В 10:29 будет отходить электричка №6180Р со станции Львовская до станции Царицыно, в 9:29 — поезд №6161Р от станции Царицыно до станции Львовская, а до станции Серпухов электропоезд №6191 будет отправляться в 17:33, кроме пятницы.
На станцию метро «Царицыно» можно сделать пересадку с одноименной железнодорожной станции.
Поезд №6142 Серпухов – Царицыно не будет курсировать с понедельника по четверг.
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