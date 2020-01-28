РИАМО - 28 янв. В стенах детского технопарка «Изобретариум 2.0» в Реутове 31 января откроется выставка детских работ, на ней будут представлены первые шаги в творчестве детей от 5 до 15 лет, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Мы собираемся показать кухню творческой лаборатории. На выставке будет представлен первый этап в искусстве и дизайне ребят от 5 до 15 лет – шаг в неизведанный пока мир творчества и в освоение новых знаний и навыков. Среди экспонатов можно будет встретить проекты с творческим переосмыслением картин великих живописцев прошлого, а также работы, основанные на произведения дизайнеров и художников современности», - сказала педагог «Изобретариума 2.0» Ирина Тарабанова.

В каждом произведении, будь то стул, стихотворение или мост, заложена мысль, композиция, визуальная культура. Развивая творческие способности, дети «получают ключи от дверей в новый мир открытий, фантазий и великого искусства».

Детский технопарк «Изобретариум» открылся в 2018 году в Реутове по адресу: улица Ленина, 20А. В нем представлены образовательные программы, направленные на развитие детского научно-технического творчества. Весной 2019 года в городе начал работу второй «Изобретариум» по адресу: улица Строителей, 11. Здесь представлены не только технические, но и гуманитарные курсы, в частности студия «Искусство и дизайн», где у детей есть возможность заниматься новыми направлениями в мире творчества и искусства.