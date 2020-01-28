РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Более 74,3 миллионов рублей выделили на первый этап капитального ремонта Дома культуры «Кучино» в Балашихе, деньги были взяты из регионального и муниципального бюджетов, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Во вторник в ходе рабочего визита в ДК «Кучино» Ефимов вместе с директором учреждения Любовью Ульяновой осмотрел помещения, в которых ведутся работы и провел совещание с представителем подрядной организации.

«Строители очистили помещения от старых перегородок, подготовили стены к штукатурным работам. Заново залиты стяжки полов и балконные перекрытия в зале. Проводится комплексное исследование кровли здания, выкладываются новые перегородки в будущих бальных классах и серверной. Все работы идут по графику», – сказал Ефимов.

Он добавил, что на реализацию первого этапа капитального ремонта Дома культуры «Кучино» из регионального и муниципального бюджетов выделено 74,3 миллиона рублей в рамках государственной программы «Культура Подмосковья».

Ульянова показала областному депутату планировку цокольного этажа, в котором будет расположены просторный гардероб, помещения для кафе и технические помещения.

«Следующий этап работ – монтаж проводки во всем здании и укрепление фундамента дома культуры. Подрядчик уже приступил к демонтажу разрушившейся отмостки», – пояснила Ульянова.