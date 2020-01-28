РИАМО - 28 янв. В столице с 2011 года посадили порядка 7,5 миллионов деревьев и кустарников, из них 1,9 миллиона за 2019 год, в 2020 году работу продолжат, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«В 2020 году на улицах, в парках, во дворах и на природных территориях Москве планируется высадить 750 тысяч деревьев и кустарников», — говорится в сообщении.

Также в городе действует программа «Наше дерево», в рамках которой каждая семья может высадить дерево в честь рождения ребенка. По программе уже высажено свыше 2,4 тысячи именных деревьев. Заявки на участие в программе можно подать на официальном сайте mos.ru.

В прошлом году в столице прошло более 9 тысяч эколого-просветительских мероприятий, интеллектуальных соревнований и конкурсов по экологии, а также 2 тысячи экскурсий и 500 выставок, участниками которых стали свыше 700 тысяч человек.

Для юных экологов и их родителей открылся первый Экоцентр на воде «Московский эколог». Такие центры будут создаваться и дальше.

По сравнению с 2010 годом в столице почти в 2 раза снизился сводный индекс загрязнения атмосферы, в 1,8 раза снизилась концентрация оксида углерода и оксида азота вблизи автотрасс, в 1,7 раза снизилась концентрация диоксида серы.

Минимального значения достиг уровень загрязнения почв города – в 2,4 раза снизилось содержание нефтепродуктов. Также вдвое меньше стало содержание нефтепродуктов и металлов в Москва-реке на выходе из центральной части города.

Улучшилось качество растений, более 90% зеленых насаждений имеет хорошее и удовлетворительное состояние.