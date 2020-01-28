РИАМО - 28 янв. План по «подчищающей» иммунизации против кори в Подмосковье выполнили на 13,4%, было вакцинировано более 1,5 тысяч иностранцев, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В Подмосковье в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации организована «подчищающая» иммунизация против кори.

«План по «подчищающей» иммунизации против кори исполнен на 13,4%. По состоянию на 28 января 2020 года привито более полутора тысяч иностранных граждан, временно проживающих на территории Подмосковья», — говорится в сообщении.

Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, вызванное вирусом кори, характеризующееся 100% восприимчивостью и дальнейшим развитием осложнений, что в последующем может привести к летальному исходу.

Самый высокий риск заразиться – у невакцинированных детей, беременных. Заразиться может любой, у кого нет иммунитета – кто не сделал прививку или тот, кто не перенес заболевание корью.

Методом специфической профилактики и защиты населения от кори является иммунопрофилактика. Согласно Национальному календарю профилактических прививок и календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям иммунизации подлежат: дети в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в 6 лет (ревакцинация); лица до 35 лет (включительно), ранее не привитые, не болевшие, не имеющие сведений о вакцинации или однократно привитые против кори.

Вакцинацию также должны проходить взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ), ранее не привитые, не болевшие, не имеющие сведений или однократно привитые против кори.

Прививки также должны делать лицам в возрасте от 12 месяцев без ограничения возраста, контактировавшим с больным корью (при подозрении на заболевание), ранее не привитые, не болевшие, не имеющие сведений или однократно привитые против кори.

На сегодняшний день вакцинация от кори показала высокую эффективность в предотвращении случаев заболевания инфекцией, а также значительное уменьшение количества смертельных исходов в результате неблагоприятного течения заболевания.