РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» микрорайона Климовск Подольска устранили засор канализации в жилом доме на улице Садовой, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска в доме №28 по улице Садовой произошел засор канализации. Засор бытовой. При выполнении работ сантехники управляющей компании МУП «СЕЗ» вытащили немало предметов, которым место не в сливе унитаза, а в мусорном ведре», – говорится в сообщении.

Нельзя выкидывать бытовой мусор и средства гигиены в унитаз.