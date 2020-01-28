РИАМО - 28 янв. Компания Apple может отложить старт производства нового iPhone из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте kp.ru.

Почти все iPhone в настоящий момент собирают на заводе компании Foxconn в Чжэнчжоу (административный центр Хэнани) и на сборочном предприятии фирмы Pegatron недалеко от Шанхая.

«Оба города находятся довольно далеко от Уханя, где впервые был обнаружен коронавирус 2019-nCoV и теперь фиксируется наибольшее число зараженных, но это не снижает шансы инфицирования работников», – говорится в сообщении.

Сейчас на Apple в Китае работают около 10 тысяч человек. В это число входят сотрудники торговых точек. Всего же в производственных цепочках задействованы несколько миллионов граждан этой страны.

«Я не могу представить сценарий, при котором нынешние производственные цепочки (Apple - ред.) не будут затронуты», — заявил аналитик Bloomberg Патрик Мурхэд.

Новый коронавирус распространился в КНР в конце прошлого года. Больной может умереть из-за воспаления легких и поражения внутренних органов. По последним данным, погибли уже около 100 человек, заражены еще почти 4,5 тысячи.