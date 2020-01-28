РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 янв. Полиция Люберец выявила в минувшем году на территории обслуживания свыше 650 преступлений, связанных с наркотиками, сообщил начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

Во вторник Романцев в здании МУ МВД России «Люберецкое» провел пресс-конференцию, посвященную анализу итогов года и новым способам мошенничества.

«Идет рост количества преступлений, связанных с наркотиками. За 2019 год зарегистрировано 651 преступление», – сказал Романцев.

Он отметил, что это на 16% больше, чем в 2018 году. По словам Романцева, участились случаи сбыта наркотиков, сотрудники полиции задерживают много наркодилеров, в том числе несовершеннолетних, делающих закладки.

Романцев добавил, что также было совершено 1,3 тысячи имущественных преступлений – квартирных краж, угонов. Он пояснил, что плотность населения на территории обслуживания данного МУ МВД большая, а штат полиции маленький, и не хватает сотрудников.

Он призвал жителей устанавливать сигнализации в квартирах. Также снижению роста преступлений способствуют камеры систем «Безопасный город» и «Безопасный регион» и консьержи.