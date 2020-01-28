РИАМО - 28 янв. Служебная проверка проводится после публикации в СМИ информации об утечке базы данных программы лояльности компании «Красное и белое», сообщил РИАМО во вторник сотрудник компании.

«СМИ пишут об утечке базы данных программы лояльности нашей компании. Сейчас мы проводим служебное расследование, о его итогах будет сообщено дополнительно», - сказал собеседник агентства.

Также он назвал основную версию утечки данных покупателей «Красное и белое».

«Основная версия произошедшего – умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как стороннее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети», - добавил собеседник агентства.