РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 янв. Свыше 3,5 тысяч преступлений совершили в 2019 году в Котельниках, Люберцах, Лыткарине и Дзержинском, сообщил начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

Во вторник Романцев в здании МУ МВД России «Люберецкое» провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги года, а также рассказал о новых способах мошенничества и противодействии им.

«За 2019 год на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» совершено 3 532 преступления, из них 2 222 раскрыты. Основной блок ложится на криминальную полицию. Наш район обслуживания один из самых сложных в Подмосковье», – сказал Романцев.

Он добавил, что ситуацию сильно осложняет постоянный прирост населения за счет миграции. Также криминогенной обстановке способствует наличие крупных торговых центров, нахождение станций метро и близость к московскому рынку «Садовод».

«Наши округа в лидерах по убийствам. В 2019 году было совершено 24 убийства, рост по сравнению с 2018 годом составил два убийства. Также совершено восемь преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом», – отметил Романцев.

По его словам, также в 2019 году совершили 46 преступлений, связанных с тяжким причинением вреда здоровью. Романцев уточнил, что происходит много семейно-бытовых конфликтов, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.