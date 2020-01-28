РИАМО - 28 янв. После открытия второго склада забытых вещей в столичном метро определили, как будут распределять между складами поток оставленных пассажирами предметов, сообщил представитель пресс-службы Московского метрополитена.

Условным разделителем стала Серпуховско-Тимирязевская линия. Новый склад на станции «Деловой центр» будет принимать вещи, найденные на станциях, которые находятся по левую сторону от «серой» ветки. На станцию «Котельники» направят вещи, обнаруженные по правую сторону от Серпуховско-Тимирязевской линии.

«Конечно же, и на «серой» ветке теряется множество вещей. Поэтому находки на станциях от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Боровицкой» будут поступать на «Деловой центр», а находки со станций от «Чеховской» до «Алтуфьева» будут направлены на склад на «Котельниках», - сказал представитель пресс-службы.

Второй склад забытых вещей начал работать в Московском метрополитене 24 января. Он располагается на втором ярусе станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии. На данный момент на складе находятся около 20 вещей.

«Он также будет работать с восьми утра до восьми вечера. Вещи сюда уже начали поступать, пока их немного, но мы ожидаем, что он тоже будет популярным, ведь на старый склад, который работает на станции «Котельники», в день поступает от 20 до 40 единиц, а за 2019 год - больше 10 тысяч находок поступили на склад», - сказала журналистам заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Она напомнила, что документы, содержащие какую-либо личную информацию, на склад не принимаются. Они поступают в УВД на Московском метрополитене.