РИАМО - 28 янв. В Одинцовском городском округе руководителей двух фирм заподозрили в совершении налоговых преступлений, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).

«В первом случае в период с ноября 2018 по июль 2019 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью совершил сокрытие денежных средств предприятия на сумму более 27 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам», — говорится в сообщении.

Фигурантом второго уголовного дела стал генеральный директор ЗАО. Он знал о недоимке по налогам в сумме более 41 миллионов рублей. Но при этом мужчина скрыл деньги компании, за счет которых нужно было сделать взыскание по налогам. Общая сумма задолженности составила более 29 миллионов рублей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступлений, будет проведена налоговая судебная экспертиза. Решается вопрос по мерам для возмещения ущерба.