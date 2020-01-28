РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 янв. В Домодедовской центральной городской больнице начали работу кабинеты хирурга, травматолога, а также смотровой кабинет, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Кабинеты хирурга, травматолога и смотровой кабинет начали свою работу в Домодедовской ЦГБ», - говорится в сообщении.

Ранее начали функционировать кабинеты офтальмолога и неотложной помощи, а также аптечный пункт, в котором можно приобрести льготные лекарства.

Домодедовская центральная городская больница расположена по адресу: город Домодедово, микрорайон Центральный, улица Пирогова, дом №9.