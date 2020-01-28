РИАМО - 28 янв. Пассажиропоток Московского метрополитена увеличился в январе почти на 1 миллион человек, одной из причин этого стала интеграция станций МЦК и МЦД, сообщается на официальном сайте столичной подземки.

«С начала 2020 года пассажиропоток станций Московского метрополитена составил почти 157 миллионов пассажиров. Годом ранее за аналогичный период метрополитеном воспользовались 156 миллионов человек», – говорится в сообщении.

Наибольший прирост пассажиров наблюдается на Московском центральном кольце (МЦК) – 9,1 миллиона или 14% по сравнению с 2019 годом. Тогда МЦК воспользовались около 8 миллионов человек.

Рост пассажиропотока связан с сокращением интервалов поездов. С ноября 2019 года «Ласточки» стали прибывать на станции чаще: четыре минуты вместо пяти в часы пик, и восемь вместо 10 минут в остальное время.

Кроме того, увеличению перевозок помогла интеграция станций МЦК и платформ пригородного железнодорожного направления. К примеру, пассажиропоток станции МЦК Ростокино вырос на 54%, Нижегородской – на 34%.

За минувший год пассажиропоток метро вырос на 60 миллионов по сравнению с 2018 годом и составил 2,56 миллиарда человек.