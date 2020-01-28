РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 янв. В подмосковном Домодедове 29 и 30 января сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие по проверке такси, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники Госавтоинспекции Домодедова с 29 по 30 января на территории округа проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Такси», которое направлено на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте», – говорится в сообщении.

Мероприятие также проводится в целях усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.