РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 янв. Компанию «Стройком», зарегистрированную в Красногорске, оштрафовали на 110 тысяч рублей за незаконное размещение отходов на территории Сергиева Посада, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Инспекторы эконадзора завершили расследование по факту незаконного размещения отходов вблизи деревни Бубяково Сергиево-Посадского городского округа.

«Виновником нарушения оказалось АО «Стройком», зарегистрированное в Красногорске. Работники компании с помощью спецтехники завозили и размещали грунты и строительные отходы на участке земель сельскохозяйственного назначения», – говорится в сообщении.

Нарушителей задержали с поличным. На момент осмотра на участке находились трактор, бульдозер и гусеничный экскаватор.

«По итогам расследования АО оштрафовано на 110 тысяч рублей», – заключается в материале.