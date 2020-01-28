РИАМО - 28 янв. За прошлый год мошенники похитили с банковских карт москвичей 12 миллиардов рублей, что сопоставимо с бюджетами таких городов, как Мытищи, Ноябрьск и Барнаул, число краж с банковских карт за последний год выросло почти в четыре раза, сообщила член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина.

Фракция партии «Единая Россия» и постоянное депутатское объединение «Моя Москва» в Мосгордуме провели заседание круглого стола на тему «Финансовая безопасность москвичей при совершении электронных операций и повышение ответственности операторов электронных финансовых услуг».

«В одном только Юго-Западном округе Москвы общая сумма ежедневного ущерба доходит до 3 миллионов рублей. Из 85 обращений, поступающих в правоохранительные органы за сутки, 24 – по фактам мошенничества с использованием средств связи, восемь – по кражам с банковских карт. Получается, что треть всех преступлений – хищение безналичных средств», - сказала Метлина.

Она подчеркнула, что от действий киберпреступников страдают не только пожилые люди, но и молодежь. По мнению депутата, самый лучший способ борьбы с такими преступлениями – ежедневная масштабная информационная работа.

«Преступники совершенствуют свои методы, и профилактика должна постоянно меняться. Только совместными усилиями всех заинтересованных сторон <...> мы можем сформулировать конкретные способы противодействия угрозам», - сказала Метлина.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников добавил, что оценить реальные масштабы киберкраж сложно, поскольку не все пострадавшие обращаются в полицию. Самые популярные схемы кражи денег с карт связаны с телефонным мошенничеством. Инструментов для обмана множество: от СМС-сообщений до простых телефонных звонков.

«В большинстве случаев сами граждане, особенно старшего поколения, сообщают мошенникам свои персональные данные. Именно поэтому столь важно повышать финансовую грамотность москвичей. Кстати, серьезный ликбез уже проводится в рамках программы «Московское долголетие». Тем не менее, требуется более широкая информационная кампания, в том числе и в городских СМИ», - считает спикер Мосгордумы.

Шапошников также отметил, что достаточно часто сами финансовые организации не могут обеспечить надежную защиту банковских карт. Поэтому необходимо усилить контроль за операторами электронных финансовых услуг, а также постоянно совершенствовать профильное законодательство.

По итогам заседания круглого стола в Мосгордуме решено организовать обучение москвичей основам финансовой грамотности, в том числе в сфере совершения электронных операций. Также решено подготовить социальные ролики для СМИ и тематические публикации в окружных газетах.

Кроме того, участники круглого стола посчитали необходимым усилить контроль оператора денежных средств за деятельностью организаций, с которыми он заключает договоры на операционные услуги или услуги платежного клиринга, и повысить ответственность оператора, допустившего утечку персональных данных.