РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 28 янв. В подмосковном Домодедове во вторник отметили 60-й день рождения Центральной детской библиотеки округа, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

В МКЦ «Победа» в честь юбилея прошел праздничный концерт, на котором выступили читатели детской библиотеки, а также творческие коллективы и исполнители городского округа.

«Поздравляю всех с этим прекрасным праздником – юбилеем Центральной детской библиотеки. Вот уже 60 лет сюда спешат девчонки и мальчишки, а также их родители. Центральная детская библиотека является огоньком культуры для детей нашего округа. До сих пор множество кружков работают, и дети, и взрослые любят эту библиотеку», – сказала заведующая отделом электронных ресурсов централизованной библиотечной системы Домодедова Наталья Гулик.

С праздником библиотеку также поздравила ведущий методист отдела международного сотрудничества и проектной деятельности Московской губернской универсальной библиотеки Анна Фролова.

«Я очень рада присутствовать в этом уютном зале. 60 лет в рамках человеческой жизни – не такой большой срок. <...> Но если вдуматься, то получается, что те малыши, которые первыми пришли в эту библиотеку 60 лет назад, уже водят туда своих внуков, а кто-то даже правнуков», – отметила она.

Фролова также зачитала поздравление от заместителя директора Московской губернской универсальной библиотеки, заслуженного работника культуры Российской Федерации Ольги Кубышкиной и подарила библиотеке книги.

На празднике коллектив библиотеки наградили благодарственным письмом за многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие и совершенствование системы библиотечного обслуживания населения и в связи с 60-летием учреждения. Также ведущих библиотекарей центральной детской библиотеки наградили грамотами.

Центральная детская библиотека также наградила своих активных читателей, которые принимают участие в мероприятиях библиотеки.