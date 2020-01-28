РИАМО - 28 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке, выполненной в рамках программы «1 рубль за 1 квадратный метр», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Программа «1 рубль за 1 квадратный метр» играет огромную роль в деле возрождения московской старины. В рамках этой программы инвесторы берутся за самые безнадежные, аварийные памятники и приводят их в порядок. Всего по программе было сдано в льготную аренду 27 памятников, из них уже завершена реставрация 19 исторических зданий», – сказал Собянин.

Объект культурного наследия регионального значения «Московская межевая канцелярия» располагается в Басманном районе в центре столицы. Площадь исторического здания составляет 1,7 тысячи квадратных метров.

По некоторым архивным данным, в XVII веке здесь были возведены палаты, принадлежавшие князьям Лопухиным. Столетие спустя на их месте появилась усадьба с жилым домом и хозяйственными пристройками. В 1802 году усадьба была выкуплена государством для размещения Межевой канцелярии, которая занимала его вплоть до 1917 года.

После Октябрьской революции 1917 года усадьба в Хохловском переулке была национализирована. В советское время там размещались различные учреждения и ведомства.

До начала реставрации здание находилось в крайне неудовлетворительном состоянии. Работы по комплексной реставрации стартовали в апреле 2018 года.