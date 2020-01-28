РИАМО - 28 янв. Коммунальные и дорожные службы подмосковного Реутова начали усиленную уборку выпавшего снега с дорог и тротуаров утром во вторник, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«В связи с возвращением зимы сегодня на уборку улиц, дворов и пешеходных зон Реутова вышли 185 рабочих и 23 единицы техники. Все работы ведутся в штатном режиме. К настоящему времени снег убран на 31 тысяче квадратных метров, всего расчищено около 100 тысяч квадратных метров территорий», - сказал глава городского округа Станислав Каторов.

Для недопущения возможного гололеда коммунальные службы также приступили к обработке противогололедными материалами пешеходных дорожек, тротуаров и автомобильных дорог.

О фактах несвоевременной и некачественной уборки глава муниципалитета призвал сообщать через социальные сети и телефоны горячей линии администрации.