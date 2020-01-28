РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Пенсионеров микрорайона Кузнечики Подольска приглашают 31 января на бесплатное занятие по лечебно-оздоровительной физкультуре, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители микрорайона Кузнечики Подольска, достигшие пенсионного возраста, приглашаем вас 31 января в 12:00 в фитнес-центр «Амазонка» на бесплатные занятия по лечебно-оздоровительной физкультуре. Мероприятие проводится в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» и организовано по инициативе и при поддержке депутата совета депутатов округа Евгения Исаева», – говорится в сообщении.

Проходить занятие будет по адресу: улица Генерала Смирнова, дом 4. Принять участие смогут все желающие.