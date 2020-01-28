РИАМО - 28 янв. Мужчина, бросивший двоих сыновей в столичном аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок и попросил прощения за содеянное, соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета РФ.

«Хотел бы попросить прощения у моих любимых сыновей – Влада и Ванечки. Простите меня, пожалуйста. Я вас очень люблю. Вы – единственное, что есть в моей жизни. Ее смысл», – сказал мужчина.

По его словам, он проявил «слабость и испугался, что не справится», именно поэтому оставил детей в аэропорту.

При этом мужчина заявил, что мальчикам не угрожала опасность: в аэропорту было много людей, в том числе сотрудников полиции и работников воздушной гавани.

«Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться. Чтобы дать вам ту жизнь, которой никогда не было у меня», – добавил отец.

Он также выразил надежду, что скоро встретится с детьми.

Мужчина оставил в аэропорту мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Он написал записку, в которой рассказал, что причиной этого поступка стало тяжелое финансовое положение. После этого он улетел в Ростов-на-Дону. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и объявили его в розыск. Впоследствии отец сам сдался полиции.

Накануне мальчиков навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также ребят сводили на экскурсию в океанариум.

Видео допроса мужчины, оставившего детей в аэропорту Шереметьево>>