РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. В подмосковной Балашихе обсудили вопросы развития адаптивного спорта в Московской области, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Во вторник в физкультурно-оздоровительном комплексе «Метеор» проходит расширенное заседание «Развитие адаптивной культуры и спорта на территории Московской области» с участием депутатов Мособлдумы, общественной палаты, исполнительных органов государственной власти региона, представителей администрации Балашихи, членов областного молодежного парламента и других. Перед началом мероприятия участники побывали на открытой детской тренировке начального отделения адаптивного плавания.

«Задача сегодняшней встречи помочь развитию адаптивного спорта на законодательном уровне. В Московской области адаптивным спортом занимаются 39 тысяч человек, но с учетом 7,5 миллионов населения региона это цифра небольшая. И тем не менее, развитие идет. Это показывают в том числе и очень высокие результаты в паралимпийских играх. В Московской области есть программа по развитию спорта, но у нас нет программы по развитию адаптивного спорта, как нет и единого координатора», – сказал депутат Мособлдумы, председатель комитета по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

Он добавил, что среди основных вопросов для обсуждения стали необходимость активного развития массового адаптивного спорта, готовности спортивных сооружений в каждом муниципалитете, где должны быть специальные условия: доступная среда, квалифицированные инструкторы и тренеры.

По итогам заседания подготовят резолюцию, которую направят в муниципальные образования, в государственное правовое управление Мособлдумы для того, чтобы сделать выводы, которые помогут активно развивать адаптивный спорт в регионе.