РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 янв. Сотрудники ГБУ «Мосавтодор» отремонтируют отбойник на дороге в деревне Кутьино подмосковного Подольска до 27 февраля текущего года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал поступило обращение по вопросу содержания дорожных ограждений. В частности, в нем отмечается, что в деревне Кутьино, на улице Дорожная, дом №19 поврежден дорожный отбойник. Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу ремонта барьерного ограждения на автодороге Дубровицы – Щапово.

«Автодорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ремонту барьерного ограждения на дороге Дубровицы – Щапово включены в производственную программу на 2020 год со сроком выполнения работ до 27 февраля», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.