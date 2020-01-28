РИАМО – 28 янв. Весь февраль в молодежном клубе Орехово-Зуева будут проходить открытые уроки «Живая история», первый из них состоится 4 февраля, его темой станет битва за Сталинград, сообщается на странице Молодежного клуба в соцсети «ВКонтакте».

«На уроке живой истории всем желающим расскажут о ходе битвы за Сталинград, об оружии Победы, а также об униформе и снаряжении РККА и Вермахта», — говорится в сообщении.

Участники урока также смогут посмотреть выставку предметов от военно-патриотического центра «Русич», которые были найдены в результате поисковых экспедиций центра.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, урок пройдет 4 февраля в 16:00 по адресу: Орехово-Зуево, улица Набережная, дом №10б (2 кабинет). Вход свободный.