РИАМО - 28 янв. Власти Подмосковья составят рейтинг поставщиков школьного питания до конца февраля, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Всего в Подмосковье работает около 100 поставщиков школьного питания.

«Мы будем вести рейтинг поставщиков школьного питания. Мы планируем сделать его открытым - он будет размещен на сайте <…> Минобразования», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что в случае необходимости компании будут вносить в реестр недобросовестных поставщиков. Первые результаты рейтинга планируют опубликовать уже через месяц. Ежеквартально они будут обновляться.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить всех учеников начальных школ бесплатным горячим и здоровым питанием. Средства на это направят из федерального, регионального и местного бюджетов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что начальные школы Подмосковья обеспечат горячим и качественным питанием в 2020 году.