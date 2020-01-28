Одна из главных выставок 2020 года – «Сальвадор Дали. Магическое искусство» – 28 января открылась в московском ЦВЗ «Манеж». На протяжении двух месяцев москвичи и гости столицы смогут увидеть более 180 работ легендарного художника, среди которых не только живопись, но и рисунки, акварели, гравюры и рекламные инсталляции. Самых известных работ Дали, таких как «Постоянство памяти», «Женщина с головой из роз», «Сон», «Мягкая конструкция с вареными бобами», на выставке не будет, но и без шедевров не обошлось, многие из которых в Москву привезли впервые. Обозреватель РИАМО сходила на первую экскурсию и узнала, какие экспонаты нельзя пропустить.

«Мягкий автопортрет с жареным беконом»

Фонд «Гала – Сальвадор Дали»

В юном возрасте Сальвадор Дали испытал на себе влияние многих художественных школ и течений – на выставке можно увидеть его работы в стиле импрессионизма («Автопортрет с рафаэлевской шеей») и кубизма, а в 1929 году примкнул к движению сюрреалистов во главе с Андре Бретоном и вскоре стал одной из его главных фигур. В сюрреализме он находит себя и в полной мере реализует свой огромный творческий потенциал.

Образ мягких форм, который поклонники творчества Дали знают по работе «Постоянство памяти» (1931) – один из его любимых приемов.

Впервые на выставке в Москве представлен автопортрет Дали «Мягкий автопортрет с жареным беконом» (1941). В нем отразилось стремление художника «избавиться от своей старой кожи, кожи бесформенной и революционной жизни» и обрести новый смысл своего искусства в идеалах Возрождения. По мнению экскурсовода, Дали изобразил лишь свою оболочку без тела, а его образ легко считывается по знаменитым тонким усам. Важный элемент картины – полоска жареного бекона как отсылка к телесному.

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«Пейзаж с загадочными элементами»

Фонд «Гала – Сальвадор Дали»

Увлечение психоанализом и теорией бессознательного Зигмунда Фрейда и Вермеером создают феномен живописи Дали: его пейзажей, озаренных магическим светом и населенных причудливыми образами, материализующими его страхи и желания. Этот период иллюстрирует работа «Пейзаж с загадочными элементами» (1934), на которой Дали изобразил одного из своих самых любимых художников Яна Вермеера, а на заднем плане – себя в детском возрасте.

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«Дали, приподнимающий поверхность Средиземного моря, чтобы показать Гала рождение Венеры»

Фонд «Гала – Сальвадор Дали»

Еще одна важная грань творчества Дали – оптические иллюзии и стереоскопическая живопись, которыми он увлекался в 1960-е. Художник восхищался наукой и новыми технологиями и хотел их вписать с свое творчество. На выставке в «Манеже» можно увидеть важнейшие произведения этого периода – стереоскопический диптих «Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах» (1972-1973) и «Дали, приподнимающий поверхность Средиземного моря, чтобы показать Гала рождение Венеры» (1978).

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«Безумный Тристан»

Фонд «Гала – Сальвадор Дали»

На время Второй мировой войны Дали уехал с Галой в Соединенные Штаты. В США Дали создает не только новые произведения, но и свой имидж универсального художника, наподобие великих мастеров эпохи Возрождения. Он пробует себя в разных жанрах – пишет картины, иллюстрирует книги, создает театральные декорации и костюмы. В 1944 году он ставит первый «параноидальный» балет «Безумный Тристан» на музыку Рихарда Вагнера с хореографией Леонида Мясина. На выставке в «Манеже» можно увидеть несколько живописных работ на тему «Безумного Тристана».

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Посвящение Микеланджело

После смерти своей жены и музы Галы в 1982 году в произведениях Сальвадора Дали все чаще стала обыгрываться тема смерти и бессмертия. Тогда же он обращается к наследию великих художников Микеланджело и Веласкеса. На выставке в «Манеже» представлен ряд работ, посвященных Микеланджело. Например, Сальвадор Дали «Без названия». По мотивам статуи с надгробия Джулиано Медичи работы Микеланджело (1982).

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«Женщина с бабочкой»

Дали был не только художником, но и успешным рекламщиком. Одну из таких рекламных работ – панно на оргстекле «Женщина с бабочкой» – Дали создал в 1958 году по заказу фармацевтической компании, которая хотела прорекламировать воздействие нового транквилизатора на организм. Дали придумал инсталляцию, напоминающую кокон. Ее оценили не только заказчики рекламы, но и коллекционеры. Работа «Женщина с бабочкой» на выставку в Москве привезена из частной коллекции.

За выставку Сальвадора Дали отвечает Музей Фаберже, который в прошлом году привез в Москву картины Фриды Кало и Диего Риверы, и культурно-исторический фонд «Связь времен». В основе экспозиции – работы из собраний фонда «Гала – Сальвадор Дали», Национального музея «Центр искусств королевы Софии» и частных коллекций.