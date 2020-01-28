РИАМО - 28 янв. Родители смогут оценить питание в подмосковных школах и направить через «Добродел» свои пожелания об усовершенствовании услуги, сообщила во вторник министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Есть небольшой процент жалоб на питание - всего около 1%. При этом не всегда родители имеют возможность попробовать и делают выводы со слов детей. <...> Начиная с понедельника во всех школах Московской области родители каждый день смогут приходить на завтрак и обед и дегустировать школьное питание», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что во избежание очередей график посещений будут составлять классные руководители. Желающие смогут прийти в определенный день и продегустировать питание в столовой. В одной из школ региона уже применялась такая система - на каждый класс выделялась квота на семь человек.

«Через специальные QR-коды можно будет переходить в «Добродел» и оставлять пожелания. Также будет запущен чат-бот. Данные мы будем отправлять поставщику питания», - заключила Каклюгина.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить всех учеников начальных школ бесплатным горячим и здоровым питанием. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье это поручение выполнят уже в 2020 году.