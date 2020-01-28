РИАМО – 28 янв. По итогам 2019 года общий ущерб от преступлений в России составил 627,7 миллиарда рублей, что на 11,5% выше показателей 2018 года, передает Федеральное агентство новостей.

Всего в прошлом году правоохранители зарегистрировали более 2,02 миллиона преступлений, что на 1,6% больше показателей 2018 года. При этом в 53 субъектах Российской Федерации отметили рост числа регистрируемых преступлений и только в 32 регионах — снижение.

«Жертвами преступлений стали 23,9 тысячи человек. Этот показатель на 8,1% ниже, чем годом ранее. В МВД уточнили, что на сельскую местность приходится 39,3% погибших (9,4 тысячи человек), а на города и поселки городского типа — 67,9% погибших.

Половину от всех преступлений составили кражи, мошенничества, грабежи и разбои. При этом на 4,1% сократилось число преступлений экономической направленности.

Статистика показывает, что почти каждое третье преступление в стране совершается в состоянии алкогольного опьянения.