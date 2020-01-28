РИАМО - 28 янв. Раменский городской суд приговорил уроженку Москвы к двум годам колонии за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленница в феврале 2019 года в течение 10 дней пять раз звонила в экстренную службу 112 и сообщала о том, что якобы существует угроза взрыва в трех многоквартирных домах в деревне Островцы. Информация была проверена, опасных предметов не обнаружили», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Женщине предъявили обвинение по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года исправительной колонии общего режима.