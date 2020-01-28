РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий во вторник торжественно открыл новый офис МФЦ в микрорайоне Самолет, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Офис расположен по адресу: Некрасовский проезд, дом №6.

«Через пару лет микрорайон Самолет будет не узнать – мы наводим порядок, высаживаем деревья. Но сегодня есть другие проблемы. Необходимо, чтобы люди могли в свободном порядке получать услуги. В новом офисе МФЦ будут оказывать 189 региональных услуг, 78 федеральных и муниципальных», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что было много запросов от населения на открытие МФЦ.

«В Подмосковье работают более двух тысяч окон приема заявителей. Услуг больше 300, и наша задача сделать их максимально доступными. Небольшие многофункциональные центры будут помогать жителям решать данные вопросы», – отметил замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Михаил Анисимов.

В новом офисе МФЦ работают четыре окна приема заявителей. Также там есть терминалы для оплаты услуг. Не забыли и о маленьких жителях Люберец – для них оборудовали детский уголок с раскрасками.

Офис работает ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед.