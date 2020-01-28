РИАМО - 28 янв. Многоквартирный жилой дом с подземной парковкой по программе реновации построят в Таганском районе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Новый дом построят на месте снесенного административного здания в Таганском районе по адресу: улица Мельникова, дом 2, 2/1, 2/2.

«Застройщиком жилого дома является казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства». Срок действия разрешения на строительство – май 2022 года», – сказал глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Здание рассчитано на 378 квартир и представляет собой композицию из трех одноподъездных секций, формирующих единое дворовое пространство для организации досуга и отдыха жильцов комплекса.

На территории дома разместятся зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Первые этажи будут нежилыми, с витринным остеклением от пола до потолка. Отделку наружных стен выполнят с применением вентилируемых фасадов.

Также будут обустроены ниши под кондиционеры. Все секции объединены общей подземной частью – с паркингом на 136 машин и техническими помещениями.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на жилых объектах по программе реновации. В ближайшее время застройщик должен подать извещение о начале работ, после чего инспектор составит программу проверок на весь период строительства», - добавил Антосенко.

Он отметил, что к проверкам будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Такой подход обеспечивает безопасность и комфорт для новоселов.