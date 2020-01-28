РИАМО - 28 янв. Столичные следователи инициировали передачу из полиции материала проверки по факту травмирования несовершеннолетней после встречи с отцом в Москве, сообщила РИАМО в вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что в столице воспитанница детдома получила тяжелые травмы и была госпитализирована после того, как она встретилась со своим отцом.

«Инициирован вопрос о передачи материалов проверки о травмировании воспитанницы социального учреждения из органов полиции в территориальное подразделение ГСУ СК РФ по Москве для дальнейшей организации проверочных мероприятий и всестороннего установления обстоятельств произошедшего», – сказала собеседник агентства.

По ее словам, следователи намерены провести комплекс проверочных мероприятий и установить причины инцидента.