РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Горка для катания на тюбингах открылась в Детском парке микрорайона Климовск Подольска после прохождения технических проверок, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Детском парке культуры и отдыха микрорайона Климовск Подольска заработала горка для катания на тюбингах. Данная горка прошла все технические проверки со стороны надзорных органов», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что стоимость входного билета с учетом предоставления тюбинга составляет 200 рублей без ограничения времени. Многодетные семьи имеют право приобретение билета с 50% скидкой.