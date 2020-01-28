РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 янв. В подмосковных Люберцах поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 76-летием снятия блокады Ленинграда, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

27 января исполнилось 76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. Она длилась 872 дня. По разным оценкам, за это время погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

«Руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в совете депутатов горокруга Люберцы Александр Шлапак, депутат от «Единой России» Леонид Троицкий, а также исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Беловодский поздравили люберчан с 76-летием полного снятия блокады Ленинграда. Партийцы пожелали блокадникам здоровья и долгих лет жизни, вручили подарки», – говорится в сообщении.

Мероприятие прошло в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №22.

Куратор федерального партийного проекта «Старшее поколение» Вера Лукьянова отметила, что в 2020 году городской округ Люберцы присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб» и II Пискаревскому международному зимнему полумарафону.

В рамках патриотического марафона проводятся тематические уроки в школах, показ художественных и документальных фильмов, исторические реконструкции, лекции в школьных музеях. Кроме того, на улицах округа – как и во всех городах России – волонтеры раздавали горожанам символические 125 граммов блокадного хлеба. В городском округе Люберцы в акции приняли участие порядка 30 тысяч человек.

«Наши сторонники партии «Единая Россия» приняли участие в торжественных мероприятиях. Спасибо членам партии, которые нас поддерживают, помогают в общественных делах, особенно в рамках проекта «Старшее поколение». Сейчас мы готовимся к 75-летию Великой Победы, вышиваем на знамени Победы новые имена», – подчеркнула Лукьянова.

Она добавила, что скоро начнется серия встреч в школах в рамках патриотического воспитания молодежи.